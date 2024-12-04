مقتل 9 أشخاص على يد متمردين على صلة بداعش في الكونغو الديمقراطية

مقتل 9 أشخاص على يد متمردين على صلة بداعش في الكون

كينشاسا - (أ ب)

أعلنت السلطات، اليوم الأربعاء، أن متمردين متطرفين على صلة بتنظيم داعش قتلوا تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم رضيع 8 أشهر وفتاة 14 عاما في شرقي الكونغو الديمقراطية، كما قاموا باختطاف آخرين.

وكان المتمردون التابعون للقوات المتحالفة الديمقراطية قد هاجموا المدنيين في قرية تينامبو في إقليم نورث كيفو مساء أمس الثلاثاء، حسبما قال الكولونيل ماك هازوكاي المتحدث باسم جيش الكونغو في بيان، مطالبا السكان بتوخي الحذر وتجنب الأماكن المعزولة.

وقال جان دي كامبالي كيبوانا نائب عمدة بلدة أوشا لوسائل الاعلام المحلية إن المسلحين أضرموا النيران أيضا في منازل بالقرية، واختطفوا ثلاثة أشخاص.

ويشار إلى أن شرق الكونغو الديمقراطية يشهد عنفا مسلحا منذ عقود، حيث تتقاتل أكثر من 120 جماعة على السلطة والأرض والموارد المعدنية القيمة، في حين يحاول آخرون الدفاع عن مجتمعاتهم.