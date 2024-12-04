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احتراق أكثر من 15 خيمة جراء استهداف الاحتلال لمناطق النازحين بالبريج (فيديو)

03:40 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

النازحين أرشيفية

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قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، باستهداف مدرسة "أبو هميسة"، التي تستضيف نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مع أدى لاندلاع الحرائق في أكثر من 15 خيمة.

وذكرت قناة الأقصى الفضائية أن "فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تأوي نازحين في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

من جانبه، أعلن الدفاع المدني عن "انتشال شهيد وعدد من المصابين من مدرسة البريج الإعدادية.

وتبين لاحقًا أن الشهيد هو الدكتور محمد أبو العوف، العامل في مستشفى شهداء الأقصى.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني جراء قصف قوات الاحتلال لجنوب مدينة دير البلح.

وفي وقت لاحق، تعرضت منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة رفح لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

أما في شمال القطاع، فقد فجر جيش الاحتلال عددًا من المناطق في مشروع بيت لاهيا، مع استمرار القصف المدفعي على المدينة. كما شهد مخيم جباليا في شمال قطاع غزة قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا فجر اليوم.

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