الجيش السوري يفشل هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة

وكالات

أفشل الجيش السوري، اليوم الأربعاء، هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة، فيما يستمر وصول التعزيزات العسكرية إلى محاور ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي والغربي، بحسب روسيا اليوم.

ونجح الجيش السوري في افشال هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة وأمّن النقاط التي تقدم إليها بريف حماة الشمالي الشرقي، بمسافة تزيد عن 15 كم من المدينة.

وتستمر وصول التعزيزات العسكرية للقوات السورية إلى محاور ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي والغربي.