اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في ريف حماة

وكالات

وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة في ريف حماة الشمالي بين الجيش السوري والجماعات المسلحة.

وتحاول القوات السورية التقدم تحت زخم ناري كبير من الوحدات الصاروخية والمدفعية التي تقصف مواقع وتحركات الجماعات المسلحة على امتداد الريف الشمالي لحلب وصولا إلى ريف إدلب الجنوبي، بحسب الغد.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أن قوات الجيش تواصل ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها وأرتالها المتحركة في ريفي حماة الشمالي وإدلب.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب، مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك.

وأوضح البيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة، أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ هيئة تحرير الشام الإرهابية و3 مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال.

وأضاف البيان: تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي، بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة، ويستمر وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات قواتنا المسلحة والتي تخوض ببسالة منقطعة النظير معارك عنيفة على خطوط الاشتباك لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي.