الجيش السوري: دخول أضخم رتل عسكري إلى ريف حماة لدعم القوات المنتشرة على الجبهات

وكالات

أعلن الجيش السوري، اليوم الأربعاء، دخول ما وصفه بأضخم رتل عسكري إلى ريف حماة لدعم القوات المنتشرة على الجبهات وتأمين محيط قيادة الفرقة 25 ومدينة حماة بالكامل.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الجيش السوري غارات عنيفة على ريفي إدلب وحلب بدعم من غطاء الجو الروسي، بحسب العربية.

وقال الجيش السوري إن الانفجارات التي اندلعت في حمص كانت بسبب ضربات سلاح الجو السوري - والروسي على حد سواء.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن الجيش السوري عزّز دفاعاته على الحدود الشمالية والغربية لمحافظة حماة حيث يخوض معارك عنيفة ضد الفصائل المسلحة.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاشتباكات متواصلة على عدة محاور شمال وغرب ريف حماة، وهي المناطق التي تتقدّم منها الفصائل صوب المدينة.

وأعلنت الفصائل تمكنها من السيطرة على بلدات طيبة الإمام وحلفايا ومعردس في محيط حماة وهي بلدات تقع في الشمال والشمال الغربي للمدينة

وأفاد المرصد السوري، أن الفصائل المسلحة باتت على بعد 7 كيلومترات من شمال مدينة حماة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية شنت ضربات مشتركة مع الجيش السوري على مواقع للفصائل المسلحة في إدلب وحماة وحلب.

وفي وقت سابق دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد في سوريا، دان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الغارات الجوية الروسية على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا شنت ضربات مشتركة مع الجيش السوري على مواقع للفصائل المسلحة في إدلب وحماة وحلب.

وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد في سوريا، دان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الغارات الجوية الروسية على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، حسب تعبيره.

ومن جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء تصاعد العنف في شمال سوريا، داعيا إلى وقف فوري للقتال.

وبحسب ما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، الذي دعا في بيان جميع الأطراف ببذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، والبنى التحتية المدنية من خلال السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية.

وأضاف البيان الأممي أنه في ظلّ هذه الظروف من انعدام الأمن، تعيّن على الأمم المتحدة وشركائها أن "تعلّق" العمليات الإنسانية "إلى حد كبير" في مناطق عدة في حلب وإدلب وحماة.