بأضواء "خليفة" والألعاب النارية والمسيّرات.. الإمارات تستقبل العام 2025

وكالات

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الميلادي الجديد، باحتفالات رسمية كبيرة في إمارة دبي.

وانطلقت الاحتفالات من برج خليفة أحد أبرز المعالم الإماراتية المعروفة عالميا وتنوّعت بين عروض ضوئية وألعاب نارية.

إلى جانب ذلك، شهدت مدينة رأس الخيمة الإماراتية عروضا باستخدام الطائرات المسيّرة والألعاب النارية.

عروض لطائرات الدرون والألعاب النارية في رأس الخيمة احتفالاً بالعام الجديد 2025 #رأس_السنة_الميلادية #العام_الجديد_2025 pic.twitter.com/jkVfsuCEeP — 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 31, 2024

وكانت احتفالات فرعية مبكرة انطلقت في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام الألعاب النارية قبل ساعات.