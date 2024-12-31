بأضواء "خليفة" والألعاب النارية والمسيّرات.. الإمارات تستقبل العام 2025
وكالات
استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الميلادي الجديد، باحتفالات رسمية كبيرة في إمارة دبي.
بالألعاب النارية المٌبهرة.. #برج_خليفة بـ #دبي يستقبل العام الجديد 2025 #عام_جديد_2025 #رأس_السنة_2025 #أرقام_قياسية #ليلة_رأس_السنة #رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/ybOCtcXnfU
— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) December 31, 2024
وانطلقت الاحتفالات من برج خليفة أحد أبرز المعالم الإماراتية المعروفة عالميا وتنوّعت بين عروض ضوئية وألعاب نارية.
إلى جانب ذلك، شهدت مدينة رأس الخيمة الإماراتية عروضا باستخدام الطائرات المسيّرة والألعاب النارية.
عروض لطائرات الدرون والألعاب النارية في رأس الخيمة احتفالاً بالعام الجديد 2025 #رأس_السنة_الميلادية #العام_الجديد_2025 pic.twitter.com/jkVfsuCEeP
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 31, 2024
وكانت احتفالات فرعية مبكرة انطلقت في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام الألعاب النارية قبل ساعات.
فيديو قد يعجبك: