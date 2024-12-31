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بأضواء "خليفة" والألعاب النارية والمسيّرات.. الإمارات تستقبل العام 2025

10:44 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

بأضواء خليفة والألعاب النارية والمسيّرات.. الإمارا

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وكالات

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الميلادي الجديد، باحتفالات رسمية كبيرة في إمارة دبي.

وانطلقت الاحتفالات من برج خليفة أحد أبرز المعالم الإماراتية المعروفة عالميا وتنوّعت بين عروض ضوئية وألعاب نارية.

إلى جانب ذلك، شهدت مدينة رأس الخيمة الإماراتية عروضا باستخدام الطائرات المسيّرة والألعاب النارية.

وكانت احتفالات فرعية مبكرة انطلقت في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام الألعاب النارية قبل ساعات.

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