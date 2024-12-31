دائرة إحصاء الاحتلال: ارتفاع نسبة الهجرة العكسية من إسرائيل

وكالات



قالت دائرة الإحصاء الإسرائيلية، إن عام 2024 سجل ارتفاعا في نسبة الهجرة العكسية من إسرائيل، مشيرة إلى أن المغادرين أكثر من الوافدين.

وقالت الدائرة الإسرائيلية إنه خلال عام 2024 غادر إسرائيل أكثر من 82 ألفا و700 إسرائيلي عاد منهم 23 ألفا و800 فقط.

كما أكدت تراجع عدد المهاجرين الجدد إلى 32 ألفا و 800 في عام 2024 لينخفض بـ 15 ألفا عن عام 2023.





