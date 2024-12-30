إعلام عبري: إصابة زوجة نتنياهو بفيروس كورونا

القاهرة- مصراوي

قالت القناة الـ12 العبرية، نقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو، إن سارة زوجة نتنياهو أصيبت مؤخرا في فيروس كورونا لذلك أجّلت عودتها إلى تل أبيب.

وقبل أيام، أمرت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأصدرت جالي بهاراف ميارا الأمر للاشتباه في مضايقة زوجة نتنياهو للمعارضين السياسيين والتأثير على الشهود في محاكمة رئيس الوزراء في قضايا الفساد.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن ذلك في رسالة مقتضبة في وقت متأخر من يوم الخميس، قائلة إن التحقيق سيركز على نتائج تقرير حديث لبرنامج "عوفدا" الاستقصائي (الحقيقة) حول سارة نتنياهو.

ولم يذكر الإعلان سارة نتنياهو بالاسم كما رفضت وزارة العدل التعليق بشكل إضافي.