بايدن يفرج عن 2,5 مليار دولار أخرى كمساعدات أمنية لأوكرانيا

واشنطن- (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الاثنين، عن تخصيص شريحة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة نحو 2,5 مليار دولار، في إطار سعيه إلى تعزيز دفاعات كييف ضد الهجوم الروسي قبل ترك منصبه في العشرين من يناير المقبل.

وصدق الكونجرس بالفعل على المساعدات التي تغطي أسلحة وذخيرة بقيمة 25 ,1 مليار دولار للجيش الأوكراني إضافة إلى 22 ,1 مليار دولار أخرى في شكل مساعدات أمنية، حسبما أفاد بيان للبيت الأبيض.

وقال بايدن إن إدارته مصممة على استخدام كل التمويلات التي خصصها الكونجرس لأوكرانيا "بشكل كامل".

وأضاف: "وفقا لتوجيهاتي، ستواصل الولايات المتحدة العمل بلا كلل لتقوية موقف أوكرانيا في هذه الحرب خلال الفترة المتبقية لي في منصبي".

يشار إلى أنه في عهد بايدن، كانت الولايات المتحدة أهم داعم لأوكرانيا في الحرب التي شنتها روسيا في 24 فبراير 2022، بيد أن هناك مخاوف متزايدة من تغير الأمور بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في العشرين من يناير المقبل.