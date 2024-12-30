وصول قوافل مساعدات سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة

الرياض- (أ ش أ)

وصلت إلى شمال قطاع غزة قوافل مساعدات سعودية جديدة، مؤلفة من 31 شاحنة محملة بـ 4494 حقيبة إيواء، موجهة لدعم سكان مدينة غزة والنازحين من محافظة شمال القطاع .

وتحتوي حقائب الإيواء - وفق وكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين - على المستلزمات الضرورية التي تلبي الاحتياجات اليومية للأسر، مثل الأغطية، والفُرش، وأواني الطهي، وأوعية المياه، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بهدف مساعدة السكان على مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتأتي هذه القوافل ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وسيبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، بتوزيع هذه المساعدات بشكل فوري على الأسر النازحة في شمال القطاع، للتخفيف من معاناتهم في ظل البرد القارس والحصار المستمر.

يذكر أن مدينة غزة تشهد موجة نزوح كبيرة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في محافظة شمال القطاع منذ أكثر من شهرين، ما فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في قلب المدينة.