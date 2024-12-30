بدون أضرار أو إصابات.. زلزال بقوة 5.6 درجة يهز جزيرة لوزون في الفلبين

وكالات

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني "جي.إف.زد"، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز جزيرة لوزون الفلبينية اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف المركز في بيان له، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إن الزلزال هز بلدة بانجي الشمالية في إقليم إيلوكوس.

ولا يتوقع المعهد حدوث أضرار، لكنه قال إن من المرجح أن تكون هناك توابع للزلزال.

وتعتبر الزلازل أمرا شائعا في الفلبين التي تقع على حزام النار بالمحيط الهادي حيث تحدث أنشطة بركانية وزلازل بشكل متكرر.