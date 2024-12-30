مشاهد صادمة من سجون أمريكا.. سجين يفقد حياته بعد تعرضه لضرب مبرح

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو مروعة تعرض سجين في نيويورك لضرب مبرح من قبل ضباط الإصلاح، بينما كان مكبل اليدين ومجردًا من ملابسه، عاجزًا عن الدفاع عن نفسه. وفي لحظات مأساوية، قام بعض المسؤولين بحمله من رقبته، وركله بعنف على بطنه، ليُعلن عن وفاته في صباح اليوم التالي.

عبرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، عن صدمتها مما رأته في مقطع الفيديو بعد وفاة السجين روبرت بروكس، البالغ من العمر 43 عامًا، في 10 ديسمبر في إصلاحية مارسي بمقاطعة أونيدا، عقب تعرضه للضرب المبرح على يد عدد من ضباط الإصلاح العاملين في السجن.

🚨⚡️ غير عادي: جرائم السجون الأمريكية تفضح.



حراس سجن "مارسي" في ولاية نيويورك يقتلون "روبرت بروكس" الأمريكي من أصول إفريقية بعد تعرضه لاعتداء وحشي بينما كان مقيد اليدين.



لم تُوجه أي تهم ضد المعتدين حتى الآن

pic.twitter.com/JfB6hUbLoo — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) December 28, 2024

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، إنها غاضبة "ومرعوبة" من المشاهد التي تُظهر "القتل الذي لا معنى له"، مشيرة إلى أن الضباط المتورطين، وعددهم 13، بالإضافة إلى ممرضة شاركت في الاعتداء، سيتم فصلهم من الخدمة.

وقد ظهر بروكس وهو عاجز وملقى على طاولة الفحص الطبي، مكبل اليدين، بينما يضربه الضباط مرارًا وبعنف على أجزاء متفرقة من جسده.

بالفيديو...سجين يفقد حياته بعد ضرب مبرح في سجون نيويورك pic.twitter.com/62X60Of68W — مصراوي (@masrawy) December 29, 2024

وفي الوقت الذي يركل فيه أحد الضباط بروكس في معدته، يسحبه آخر من رقبته ويرميه على الطاولة. ثم يقوم عنصران بنزع قميصه وسرواله وهو مستلقٍ على ظهره بلا حراك وملطخ بالدماء.

وبعد وفاة السجين، أظهرت النتائج الأولية للتشريح أن سبب الوفاة كان " الخوف من الاختناق الناتج عن الضغط على الرقبة"، وليس وفاة طبيعية وفقًا لملفات المحكمة. إلا أن النتائج النهائية لتشريح الجثة لم تصدر بعد.