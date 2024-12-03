وزير الخارجية الإيراني: منفتحون على إرسال قوات إلى سوريا

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده منفتحة على إمكانية إرسال قوات إلى سوريا لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم كبير شنته المعارضة.

وصرح الوزير لمحطة تلفزيون (العربي) الناطقة بالعربية: "إذا طلبت الحكومة السورية من إيران إرسال قوات إلى سوريا، فسننظر في هذا الطلب".

وفي الوقت نفسه، تحدث محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، وكذلك مع كبار المسؤولين العسكريين في سوريا والعراق، وتمت مناقشة الدعم الحاسم للجيش السوري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وإلى جانب روسيا، فإن إيران تُعتبر الحليف الأهم للأسد.

وكان تحالف من المتمردين بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" قد شن الأسبوع الماضي هجوما مفاجئا في شمال غربى سوريا، وسيطر على مدينة حلب الكبرى، مما أدى إلى تصعيد مفاجئ في حرب أهلية مستمرة منذ عام 2011.