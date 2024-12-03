إعلام عبري: المحكمة قررت الإفراج عن مستشار نتنياهو المتهم بتسريب وثائق أمنية

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن محكمة إسرائيلية قررت الإفراج عن مستشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتهم بتسريب وثائق أمنية وتحويله إلى حبس منزلي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المعلومات الجديدة في قضية إيلي فيلدشتاين المستشار في مكتب نتنياهو والمتحدث باسمه تشير إلى أن تسريبه "وثيقة حماس" كان يهدف للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي بعد مقتل 6 أسرى لدى المقاومة وما تلا ذلك من مظاهرات، وكذلك التأثير في مسار "صفقة التبادل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتحدث باسم نتنياهو تجاوز الرقابة العسكرية وسرّب وثائق سرية.

كانت محكمة إسرائيلية فجر اليوم الأحد، قررت تمديد اعتقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتورط في قضية التسريبات من مكتب رئيس الوزراء.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية في ادعائها أمام المحكمة، إن المتهم إيلي فلدشتاين المتحدث باسم رئيس الوزراء، ألحق ضررًا بأمن الدولة، مشيرةً إلى أنه لم يكن ينوي مساعدة الأسرى الإسرائيليين في غزة، كما ادعى محامي الدفاع.