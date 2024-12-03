لدعم "قسد".. قصف أمريكي يستهدف "القرى السبع" شرقي دير الزور

وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية شنت هجوما بريا وجويا على "القرى السبع" شرقي دير الزور، فصائل سوريا الديمقراطية "قسد".

وأشار المرصد إلى أن قوات "قسد" فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من "القرى السبع"، التي يسيطر عليها الجيش السوري بالريف الشرقي لدير الزور.

وأوضحت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، ان الطيران الأمريكي يستهدف نقاط التماس على خطوط المواجهة في محور بلدة طابية جزيرة في دير الزور.

وعلى الرغم من تأكيدات المرصد السوري، بعدم سيطرة "قسد" على أي من "القرى السبع"، فإن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت صباح اليوم أكدت سيطرتها على 7 قرى في دير الزور، بعد مزاعم بانسحاب الجيش السوري.

وتشكل القرى التي تزعم "قسد" سيطرتها عليها (الحسينية – الصالحية – حطلة – مراط – مظلوم – خشام – طابية) الواقعة شرقي نهر الفرات.