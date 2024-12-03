صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44454 شهيدًا

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 ألفا و502 شهيد، إلى جانب 105 آلاف و454 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 36 شهيدا و96 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 424 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".