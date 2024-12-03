سول: انهيار أبراج نقل الكهرباء بعد قطع كوريا الشمالية الخطوط عن مجمع كايسونج

سول- (د ب أ)

نشرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، لقطات تظهر أبراج نقل الكهرباء وهي تنهار بعد أن قطعت كوريا الشمالية خطوط الكهرباء التي أنشأتها كوريا الجنوبية لتزويد مجمع صناعي مشترك، مغلق حاليا، في مدينة كايسونج الحدودية الشمالية بالتيار الكهربي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

واكتشف الجيش الكوري الجنوبي منذ 24 نوفمبر، قيام قوات الشمال بإزالة جزء من خطوط الكهرباء التي تربط أبراج نقل الكهرباء على طول طريق جيونجوي، وهي مفصولة حاليا، وذلك في خطوة ينظر إليها على أنها استعداد لهدم الأبراج.

ووفقا للقطات مصورة نشرتها الوزارة، سقط برجان، كانا أقيما على الجانب الشمالي من الطريق بين الكوريتين، بعد إزالة خطوط الكهرباء.

وقام الجيش الكوري الجنوبي بتصوير مقاطع الفيديو أواخر الشهر الماضي.

يشار إلى أن شركة كوريا للطاقة الكهربائية ، التي تحتكر الطاقة في كوريا الجنوبية ، قامت في ديسمبر 2006 ، ببناء 48 برجا على طريق جيونجوي، من بينها 15 برجا على الجانب الواقع في الشمال، لتزويد مجمع كايسونج الصناعي بالكهرباء.

ولكن إمدادات الطاقة توقفت منذ فبراير 2016 بسبب التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية قبل شهر من هذا التاريخ.

ويبدو أن تحرك الشطر الشمالي لقطع خطوط الكهرباء يهدف إلى قطع علاقاتها مع كوريا الجنوبية ، فيما وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون العلاقات بين الكوريتين بأنها بين "دولتين معاديتين لبعضهما البعض".

وقال مسؤول حكومي "من المفترض أن أبراج إرسال الكهرباء سقطت بالفعل، حيث إنها باتت غير قادرة على تحمل ثقل خطوط الكهرباء التي تتم إزالتها".

وأظهرت اللقطات أيضا عاملا من كوريا الشمالية يسقط من فوق أحد الأبراج أثناء عمله في قطع خطوط الكهرباء.