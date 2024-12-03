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تضرر كابل البيانات بين فنلندا والسويد

11:58 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

فنلندا والسويد

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كوبنهاجن- (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن كابل البيانات بين فنلندا والسويد تضرر خلال الليل فيما تشتبه السلطات أنه عمل إجرامي.

وهذا هو الحادث الثالث منذ نوفمبر الماضي الذي يتعلق بكابلات الاتصالات في مناطق الشمال الأوروبي وبحر البلطيق.

وذكرت محطة إذاعة "سفيريجيس" السويدية، نقلا عن مصادر رسمية، أن الشرطة الفنلندية تعمل على أساس أن الضرر وقع عمدا.

وأكدت هيئة الاتصالات السويدية لصحيفة "داجنس نيهتر" اليومية السويدية أنه تم العثور على موقعين تالفين في كابل الإنترنت في الأراضي الفنلندية.

وقالت وزيرة النقل والاتصالات الفنلندية، لولو رانه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن السلطات تحقق في الأمر.

وأضافت رانه "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحقت أضرار بكابلين للألياف الضوئية في بحر البلطيق خلال فترة قصيرة من الزمن. ويمتد أحد الكابلين بين السويد وليتوانيا، والآخر بين السويد وألمانيا.

ولا يزال السبب غير واضح في الحالتين وتحقق السلطات السويدية في احتمال حدوث عمل تخريبي.

وتركز التحقيقات على السفينة الصينية "يي بينج 3"، والتي يعتقد أنها مرت بالمناطق المتضررة من الكابلات في الوقت المذكور.

كابل البيانات فنلندا السويد كابلات الاتصالات
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