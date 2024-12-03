السفارة الإماراتية بالقاهرة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53 (صور)

وكالات

أقامت السفارة الإماراتية في القاهرة الإثنين، احتفالًا بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي 53، والذي شهد حضور عدد من المسؤولين المصريين والسفراء والإعلاميين، إلى جانب حضور السفيرة الإماراتية في القاهرة مريم الكعبي.

وأكدت مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تناميًا مطردًا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتفاهم المشترك في جميع الملفات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتنسيق المستمر في القضايا الدولية.

وقالت الكعبي خلال كلمتها، "إننا أمام تاريخ يحكي لنا كيف كانت مصر من أوائل الدول الداعمة لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وإن كنا نؤمن بأن العلاقات بين البلدين تعود لأبعد من ذلك بكثير، فكان لكل طرف من البلدين مواقف يخلدها التاريخ في نصر قضايا الطرف الآخر".

وأضافت السفيرة الإماراتية، "نشهد اليوم توطيدًا لأواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين في عهد محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، في ظل علاقة أخوية تربطه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثبت خلال السنوات الماضية من تنامي مطرد في العلاقات السياسية والاقتصادية والتفاهم المشترك في جميع التحديات وملفات المنطقة العربية".

وأقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة حفلها في العاصمة الإدارية، والذي شهد حضور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والسفراء والإعلاميين وكبار الشخصيات لدى الجانبين.