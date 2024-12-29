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وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر 100 عام

11:28 م الأحد 29 ديسمبر 2024

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

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وكالات

أعلنت وكالة رويترز وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، يوم الأحد، عن عمر يناهز 100 عام.

وقبل وفاته، كان كارتر قد شارك في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، حيث أدلى بصوته عبر البريد، وفقاً لما أكده مركز كارتر في بيان رسمي.

وتأتي مشاركة الرئيس السابق في الانتخابات بعد أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده المائة، الذي قضاه في منزله بمدينة بلاينز بولاية جورجيا، حيث كان يقيم في دار لرعاية المسنين.

جيمي كارتر وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جائزة نوبل للسلام الانتخابات الأمريكية
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