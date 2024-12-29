للراغبين في السفر.. دول يمكن للمصريين السفر إليها دون الحاجة لتأشيرة

وكالات

يسعى الآلاف من الشباب المصري إلى السفر إلى دول مختلفة بحثًا عن فرص عمل وحياة أفضل، ويعد جواز السفر المصري من بين الجوازات التي توفر لحامليها فرصًا واسعة للسفر.

وفقًا لموقع باسبورت إندكس المتخصص في تصنيف جوازات السفر العالمية، يمكن لحاملي الجواز المصري السفر إلى 55 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة، سواء كانت التأشيرة تُمنح عند الوصول أو يسمح بالدخول بدون تأشيرة تمامًا.

وتتيح هذه الدول للمصريين مرونة في السفر وتوفير الوقت والتكاليف المرتبطة بالتأشيرات، مما يجعل التخطيط للرحلات سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة أكثر سهولة.

الدول التي يمكن السفر إليها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول:

السودان: دخول بدون تأشيرة للإناث، والذكور من 18 إلى 49 عامًا بحاجة لتصريح.

الصومال: تأشيرة عند الوصول لمدة شهر.

جزر القمر: تأشيرة عند الوصول لمدة 45 يومًا.

كينيا: دخول بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

غينيا بيساو: إقامة لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

تنزانيا: تأشيرة عند الوصول.

غانا: إقامة لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

موريشيوس: إقامة لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

أوغندا: تأشيرة عند الوصول.

مدغشقر: إقامة 3 أشهر بدون تأشيرة.

زامبيا: تأشيرة عند الوصول.

زيمبابوي: إقامة لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

سيشل: إقامة لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

موريتانيا: تأشيرة عند الوصول.

الرأس الأخضر: تأشيرة عند الوصول لمدة 3 أشهر.

ساحل العاج: تسجيل مسبق للحصول على تأشيرة إلكترونية.

ليسوتو: تأشيرة إلكترونية لمدة أسبوعين.

الأردن: إقامة لمدة شهر واحد بدون تأشيرة.

اليمن: إقامة لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

لبنان: تأشيرة عند الوصول لمدة شهر.

سوريا: دخول لمدة شهر دون تأشيرة.

فلسطين: دخول دون تأشيرة بشرط التنسيق مع السلطات الفلسطينية.

قطر: تأشيرة إلكترونية لمدة شهر.

لاوس: إقامة لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

ماكاو: إقامة لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

كوريا الجنوبية: تأشيرة لمدة شهر عند الوصول.

جزر المالديف: إقامة لمدة شهر دون تأشيرة.

كمبوديا: إقامة لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

إندونيسيا: تأشيرة لمدة 30 يومًا عند الوصول.

إيران: دخول دون تأشيرة.

سيريلانكا: تأشيرة إلكترونية.

طاجيكستان: إقامة لمدة شهر ونصف دون تأشيرة.

فيتنام: تأشيرة عند الوصول.

ماليزيا: إقامة لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

نيبال: إقامة لمدة شهرين دون تأشيرة.

هونج كونج: إقامة لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

ألبانيا: إقامة لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

أرمينيا: دخول لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

مونتينيغرو (الجبل الأسود): إقامة لمدة 180 يومًا دون تأشيرة.

الإكوادور: إقامة لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

الدومنيكان: دخول لمدة 3 أسابيع دون تأشيرة.

هايتي: إقامة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة.

سانت كيتس ونيفيس: إقامة لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

سانت فينسنت: دخول لمدة 30 يومًا دون تأشيرة.

نيكاراجوا: إقامة لمدة 3 أشهر دون تأشيرة.

بورتريكو: تأشيرة لمدة شهر.

سورينام: تأشيرة إلكترونية.

بوليفيا: تأشيرة عند الوصول أو إلكترونية لمدة 3 أشهر.

كوبا: بطاقة سياحية من السفارة الكوبية لمدة شهر.

ساموا: إقامة شهرين دون تأشيرة.

بالاو: دخول شهرين دون تأشيرة.

توفالو: دخول شهر دون تأشيرة.

ولايات ميكرونيسيا المتحدة: دخول شهر دون تأشيرة.

جزر كوك: إقامة 31 يومًا دون تأشيرة.

نيبوي: دخول شهر دون تأشيرة.