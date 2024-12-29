شهادات وفاة بوينج.. كارثة طائرة كوريا الجنوبية تختتم 2024

القاهرة- مصراوي:

منذ بداية عام 2024، واجهت شركة "بوينج" الأمريكية سلسلة من الحوادث الخطيرة التي وصل عددها لأكثر من 5، والتي كان من آخرها حادثة طائرة كوريا الجنوبية التابعة لشركة الطيران "جيجو آير"، من طراز 737-800، التي أسفرت عن كل ركابها باستثناء اثنين من الطاقم.

ولقي 179 شخصًا حتفهم عندما هبطت طائرة دون عجلات وانحرفت عن المدرج وانفجرت في هيئة كرة من اللهب أثناء اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

وكانت رحلة جيجو إير 7C 2216 من بانكوك تقل 181 شخصًا بينها 6 من أفراد الطاقم، وتحطمت الطائرة في مطار موان على الطرف الجنوبي الغربي للبلاد، بعد الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد.

وهذا هو الحادث الجوي الأكثر دموية الذي تتعرض له شركة طيران كورية جنوبية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وفقاً لبيانات وزارة النقل الكورية الجنوبية.

وتتشابه حادثة كوريا الجنوبية مع واقعة اشتعال النيران في طائرة بوينج 737 مايو الماضي، كانت تقل 85 شخصًا وانزلقت عن المدرج في المطار الرئيسي في السنغال، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم الطيار.

وآنذاك لم يتبين سبب اشتعال النيران في طائرة بوينج 737-300 وانزلاقها عن المدرج.

وفي الشهر ذاته في أنطاليا جنوبي تركيا، انفجر الإطار الأمامي لطائرة بوينج من طراز 737 عند هبوطها، والحادث وقع في رحلة كانت متجهة من العاصمة الفرنسية باريس إلى إسطنبول.

بالإضافة إلى أن مطار إسطنبول في تركيا، شهد هبوط طائرة شحن من طراز بوينغ 767 دون العجلات الأمامية، إذ استخدمت الطائرة جهاز الهبوط الخلفي الخاص بها، فيما اصطدمت مقدمة الطائرة وجسمها الأمامي بالأرض.

بينما انفجرت لوحة باب طائرة بوينج 737 ماكس 9، التي تديرها شركة ألاسكا إيرلاينز، أثناء إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريجون، التي كانت تقل 171 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، مما أجبرهم على العودة، دون وقوع إصابات.

وبعد ذلك اعترفت شركة بوينج الأمريكية بمسؤوليتها عن الحادث، وقررت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إجراء فحص على 40 طائرة من الطراز نفسه قبل السماح للطائرات باستئناف رحلاتها.

وفي فبراير 2024 اكتشفت بوينج عددًا من الأخطاء في حفر الثقوب في جسم طائرتها 737 ماكس، وأعلنت الشركة أن هذه المشكلة قد تؤخر بعض عمليات التسليم على المدى القريب.

كما أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية عن مشكلات بأنظمة مقاومة الجليد في المحرك في طائرات 737 ماكس و787 دريملاينر، في الشهر ذاته.

وطلبت شركة "يونايتد إيرلاينز هولدنجز" من "بوينج" التوقف عن تصنيع طائرات "737 ماكس 10" لصالحها، واختارت التحول إلى طراز أصغر تصنعه الشركة المنافسة "إيرباص".

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، قد حذرت من أن نحو 300 طائرة من صنع "بوينج" مهددة بالانفجار أو الاحتراق، بسبب مشكلة تتعلق بعطل كهربائي في طائرات بوينج 777 التابعة للشركة.

يشار إلى أن مشكلة العطل الكهربائي في طائرات بوينج قد تتسبب إذا تُركت دون معالجة، في اشتعال خزانات الوقود الموجودة على أجنحة الطائرات وانفجارها.

بوينج هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في صناعات الطائرات، تأسست في عام 1917، مقرها الرئيسي واشنطن، كما أنها أكبر منتج للطائرات التجارية والعسكرية، وأنظمة الأمان والفضاء.