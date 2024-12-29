رئيس أذربيجان: روسيا أسقطت الطائرة الأذربيجانية ولكن ليس عن عمد

وكالات

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن روسيا أسقطت الطائرة الأذربيجانية التي تحطمت، ولكن ذلك لم يكن متعمدا.

وأعرب الرئيس الأذربيجاني عن خيبة أمله إزاء مزاعم روسيا الأولية بأن تحطم الطائرة نجم عن انفجار أسطوانة غاز.

وقال الرئيس الأذربيجاني، اليوم الأحد، "هذا يدل بوضوح على محاولة التغطية على القضية، وهو ما لا يعكس صورة جيدة لأحد".

وأضاف "من الواضح أن طائرتنا أصيبت عن طريق الخطأ، وليس كجزء من أي عمل إرهابي متعمد".

وحسب تصريحات علييف، "كان الاعتراف بالمسؤولية، والاعتذار لأذربيجان، وإعلام الجمهور خطوات ضرورية. لسوء الحظ، في الأيام الثلاثة الأولى، لم نسمع سوى مزاعم سخيفة من روسيا".

وحدد الرئيس علييف مطالب أذربيجان لروسيا، والتي تم تسليمها رسميا في 27 ديسمبر: وهي اعتذار رسمي من روسيا لأذربيجان، والاعتراف بالذنب، والمسائلة والمحاسبة للمسؤولين،فضلًا عن تعويض الدولة الأذربيجانية والركاب وطاقم الطائرة المتضررين.