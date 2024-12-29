مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي للمستشفيات في غزة



القاهرة- مصراوي:

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها للاستهداف الممنهج والغاشم للاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وآخرها استهداف وإخلاء مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.

وأضافت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، أن مستشفى كمال عدوان هي آخر منشأة صحية رئيسية عاملة بشمال قطاع غزة في عدوان صارخ وانتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأوضحت الخارجية المصرية، أن هذا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

ولفتت إلى أن هذا يتنافى مع كافة المواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك التزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وحذرت مصر من الاستمرار في تلك الأفعال المشينة التى تهدف إخلاء شمال قطاع غزة، وجعله غير قابل للحياة في مسعى لتهجير سكانه وإجباره على ترك أراضيهم.

وأكدت أن هذا يستوجب تفعيل آليات المحاسبة الدولية واضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإجراءات حاسمة لوضع حد لهذا التوجه الذي لا يشكل فقط انتهاكات جسيمة وفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن تهديدا جديا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتعيد مصر التشديد بصورة واضحة على رفضها التام والقاطع لكافة المخططات والخطوات الهادفة لتهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم بأي شكل كان.

وأكدت على ضرورة إنهاء تلك الحرب العبثية على قطاع غزة في أقرب وقت، والتوقف عن تلك الممارسات الوحشية، والتوقف عن وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية، بما يسمح بإغاثة مئات الآلاف من سكان القطاع بصورة كافية ومستدامة.