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20 صورة ترصد كارثة مصرع 177 شخصًا بطائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

01:44 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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القاهرة- مصراوي:

ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة في موان بكوريا الجنوبية إلى 177 قتيلًا، بحسب ما أعلنت أجهزة الإطفاء في البلاد.

وبحسب إدارة الإطفاء، فإن عدد الناجين لا يزال اثنان - كلاهما من أفراد الطاقم، رجل وامرأة - وتم انتشالهما من ذيل الطائرة.

وسقطت طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" في حادث مروع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية.

ووقع الحادث في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موان، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.

طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة تحطم طائرة ضحايا تحطم الطائرة
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