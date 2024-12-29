بعد حادث الطائرة.. الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت يعلن بلدة موان منطقة كوارث

القاهرة- مصراوي:

حدد الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانغ- موك اليوم الأحد تحديد بلدة موان الواقعة في جنوب غرب البلاد كمنطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة في أعقاب حادث تحطم الطائرة المميت.

وأعلن "تشوي" عن ذلك بعد وصوله إلى مطار موان الدولي في بلدة موان على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سول.

وحسب سلطات مكافحة الحرائق، فإنه باستثناء شخصين تم إنقاذهما من الحادث، يفترض أن جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة لقوا حتفهم.

وذكر الرئيس المؤقت خلال اجتماع حكومي عقد في موان "ستركز الحكومة جميع القدرات المتاحة للتعامل مع الحادث ودعم أسر الضحايا وستخصص جميع الموارد الضرورية من خلال مقر مكافحة الكوارث والسلامة المركزي".

وأضاف "سنحقق بدقة في سبب الحادث ونضع تدابير وقائية لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وأمر الرئيس المؤقت الوكالات ذات الصلة باستخدام كل المعدات والأفراد والبنية الأساسية المتاحة "لإنقاذ ولو حياة واحدة أخرى"، حسبما ذكر مكتبه.

يشار إلى أن الحادث وقع في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موأن، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.

ويشغل تشوي منصب الرئيس المؤقت منذ يوم الجمعة، بعدما صوتت الجمعية الوطنية على عزل رئيس الوزراء هان دوك- سو، الذي تم تعليق مهامه بعد أقل من أسبوعين من توليه منصب الرئيس بالوكالة عن الرئيس يون سيوك-يول في 14 ديسمبر.