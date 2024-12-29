الطائرة المنكوبة.. ما سبب تحطم طائرة كوريا الجنوبية أثناء هبوطها في مطار موان؟

وكالات

رجحت السلطات الكورية الجنوبية، أن يكون حادث تحطم طائرة على متنها 181 شخصا، أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غرب البلاد، اليوم الأحد، ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

وقال لي جيونج-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، إن سبب الحادث هو الاصطدام بطيور، بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية، ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وطائرة كورية جنوبية كانت تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بسول، ما أسفر عن مقتل 85 شخصا.

ووقع الحادث في الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين كان يفترض أن تتم عملية الهبوط في الساعة 8:30.

وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أنه تم إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.

ونقلت "يونهاب" عن السلطات قولها إن الحادث قد يكون حصل أثناء محاولة الهبوط الثانية دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل العجلات.

عند الهبوط فشلت الطائرة في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسمها لأضرار بعد اصطدامها بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق.

يعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 هو الاصطدام بالطيور.