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ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا

05:17 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

تحطم طائرة

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وكالات

ارتفع عدد ضحايا حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقالت وكالة "يونهاب"، إن طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" تقل 175 راكبا وستة من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

ونجا شخصان على الأقل أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، وفقما أفادت فرق الإطفاء.

ووفق مسؤول بمطار موان فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث.

وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

وكانت الطائرة عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.

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