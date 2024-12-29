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اصطدمت بجدار.. تحطم طائرة يسفر عن سقوط 28 قتيلا في مطار موان بكوريا الجنوبية

03:13 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

تحطم طائرة

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وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، مقتل 28 شخصا إثر تحطم طائرة في مطار موان في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقالت وكالة "يونهاب"، إن هناك ما لا يقل عن 23 قتيلا في تحطم طائرة بمطار بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة، إن طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم العثور على شخص واحد على قيد الحياة، وإن مهمة الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ووفقا لمسؤول بمطار موان، فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث.

وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

وكانت الطائرة عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع في جنوب البلاد.

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