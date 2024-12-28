بوتين يعتذر عن حادث وقوع الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

وكالات



‏أفادت وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس)، اليوم السبت، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذر لنظيره الأذربيجاني عن وقوع حادث الطائرة الأذربيجانية في المجال الجوي الروسي".



وقال الكرملين، في بيان اليوم السبت، إن "بوتين أوضح لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أن الدفاع الجوي الروسي كان نشطًا أثناء هبوط الطائرة المنكوبة"، حسبما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء.



وأوضح الكرملين، في البيان، أن الرئيس بوتين عقد اتصالًا هاتفيًا مع نظيره علييف، وتناولت المكالمة بشكل مفصل "القضايا المتعلقة بتحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية يوم 25 ديسمبر بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان".



كما أشار بوتين، خلال الاتصال، إلى أن طائرة الركاب الأذربيجانية حاولت أكثر من مرة الهبوط في مطار جروزني، في الوقت الذي تعرضت فيه مدن جروزني وموزدوك وفلادي لهجمات طائرات مسيرة قتالية أوكرانية، وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى لها.



وأمس الجمعة، أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق رحلاتها إلى 7 مدن روسية، خاصةً في منطقة القوقاز، بعد تحطم طائرة تابعة لها في كازاخستان خلال رحلة بين باكو وجمهورية الشيشان الروسية.



وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، الأربعاء الماضي، أثناء تحليقها من العاصمة باكو إلى مدينة جروزني في جمهورية الشيشان.



وبعد الحادث، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التحقيق في سبب تحطم الطائرة جارٍ، مضيفًا أنه "سيكون من الخطأ التكهن قبل انتهاء التحقيق".





