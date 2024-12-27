السنغال تعلن إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية

(أ ب)

أعلنت السنغال إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية، دون تحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية.

وأعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو هذا القرار، اليوم الجمعة، خلال بيان للسياسة العامة أمام الجمعية الوطنية.

وقال سونكو إن "رئيس الجمهورية قرر إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية في المستقبل القريب".

وكان الرئيس باسيرو ديوماي فايي قد أعرب، الشهر الماضي، عن رغبته في إغلاق القواعد الفرنسية في السنغال.

وقال الرئيس السنغالي في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام، إن "السنغال بلد مستقل، ودولة ذات سيادة، والسيادة لا تسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية".

ويبدو أن هذا القرار بإغلاق القواعد يستهدف فرنسا بصفة أساسية.

ويُذكر أن فرنسا، وهي قوة استعمارية سابقة في معظم أنحاء أفريقيا، قد واجهت معارضة من جانب بعض القادة الأفارقة بسبب ما يتردد أنه نهجها المهين والقاسي تجاه القارة.

وقد غادرت القوات الفرنسية بالفعل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبدأت هذا الشهر عملية الخروج من تشاد بعد عقود من التعاون العسكري.