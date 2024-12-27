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وفاة شقيق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن عمر يناهز 60 عاما

05:28 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

كير ستارمر

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لندن- (أ ب)

أعلن مكتب الوزراء البريطاني في داونينج ستريت، في بيان اليوم الجمعة، وفاة نيك ستامر شقيق رئيس الوزراء كير ستارمر. وكان نيك، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، مصابا بالسرطان وتوفي أمس الخميس.

وأثنى رئيس الوزراء، البالغ من العمر 62 عاما، على شقيقه ووصفه بأنه كان "شخصا رائعا".

وقال كير ستامر: "لقد واجه جميع صعوبات الحياة بشجاعة وروح مرحة"، وأضاف "سوف نفتقده كثيرا."

ونشأ الأخوة ستارمر في عائلة مكونة من أربعة أشقاء في مقاطعة سري، جنوب شرق لندن. وعانى نيك ستارمر من صعوبات في التعلم نتيجة لمضاعفات حدثت أثناء ولادته.

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني وفاة نيك ستامر
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