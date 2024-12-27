وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (صور)

القاهرة- مصراوي:

وصل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة إلى ليبرفيل عاصمة الجابون في زيارة ثنائية، حيث كان في استقباله ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجابون في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.