لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (صور)

05:23 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (6)
  • عرض 6 صورة
    وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (4)
  • عرض 6 صورة
    وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (1)
  • عرض 6 صورة
    وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (5)
  • عرض 6 صورة
    وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

وصل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة إلى ليبرفيل عاصمة الجابون في زيارة ثنائية، حيث كان في استقباله ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجابون في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة ليبرفيل الجابون مصر والجابون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية