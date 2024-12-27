صحيفة أذرية: ملابسات تحطم الطائرة الأذربيجانية لا تزال غامضة

أكتاو- (أ ش أ)

رأت صحيفة "أذرنيوز" الأذربيجانية أن أسباب حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية في أكتاو بكازاخستان لاتزال غامضة.

وذكرت الصحيفة أن طائرة تابعة لشركة "أذربيجان إيرلاينز" تحطمت - خلال 25 ديسمبر - وهي في رحلة من باكو إلى جروزني (الشيشان)، والتي انحرفت فجأة في الاتجاه المعاكس في أكتاو؛ مما أسفر عن مقتل 40 شخصًا.

وقالت الصحيفة إنه بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث، لم يقدم أي طرف توضيحات رسمية حتى الآن.. ففي البداية، أفادت بعض وسائل الإعلام بأن الطائرة تحطمت بسبب اصطدامها بسرب من الطيور، لكن لقطات الفيديو التي تم تداولها من موقع الحادث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أثارت تكهنات دفعت إلى دحض هذا الادعاء.

فبحسب الصحيفة؛ أظهرت اللقطات أن ذيل الطائرة كان مليئًا بمواد غير معروفة، مثل الشظايا.

وأعلنت أذربيجان، تعليق رحلاتها إلى العديد من المدن الروسية اعتبارًا من غد، كما رفضت الحكومة الأذربيجانية المساعدات المالية التي عرضتها جمهورية الشيشان.

وقالت الحكومة الأذربيجانية - في بيان - إن أذربيجان قادرة على دعم مواطنيها بالكامل، ونحن سنواصل القيام بذلك من خلال الوسائل الممكنة.