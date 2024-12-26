جيش الاحتلال يفجّر روبوتات بمحيط مستشفى العودة بشمال غزة
10:41 م الخميس 26 ديسمبر 2024
وكالات
قالت القناة 13 العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن أصوات الانفجارات التي سمعت في إسرائيل صادرة عن عمليات للجيش في شمال قطاع غزة.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر روبوتات بمحيط مستشفى العودة بشمال غزة، وإصابة مدير المستشفى و6 من الطاقم الطبي، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.
وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن شهود عيان في مركز إسرائيل وجنوبها أبلغوا عن سماع دوي انفجارات ضخمة.
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