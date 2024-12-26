عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق بسبب الانتخابات الرئاسية

مابوتو- (د ب أ)

بعد يومين من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في موزمبيق، تتصاعد الاضطرابات في البلد الواقع في جنوب شرق أفريقيا، مع سقوط عشرات القتلى وانتشار الفوضى.

وقالت منظمة المجتمع المدني "بلاتافورم ديسايد" الأربعاء إن 121 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الاثنين.



وأضافت المنظمة أن العاصمة مابوتو، وكذلك مدينتي بيرا ونامبولا، هي الأكثر توترا.

كان وزير داخلية موزمبيق قد تحدث عن سقوط 21 قتيلا و25 جريحا مساء الثلاثاء.

وبدأت الاضطرابات بعد أن أكد المجلس الدستوري يوم الاثنين فوز دانيال تشابو مرشح حزب جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو) الذي يتولى السلطة منذ 49 عاما بالرئاسة بعد حصوله على نسبة 65% من الأصوات.

ورفض زعيم المعارضة فينانسيو موندلين الذي قيل إنه حصل على 24% من الأصوات، النتيجة وطعن في نزاهة الانتخابات. وأعلن في خطاب عبر فيسبوك أنه سيعلن نفسه رئيسا في 15 يناير.

وكان موندلين خارج البلاد منذ بدء الاضطرابات بعد الانتخابات في أكتوبر.

وحث زعيم المعارضة أنصاره على الاحتجاج السلمي.

ودعت وزارة خارجية جنوب أفريقيا المجاورة الأطراف المتنازعة إلى الدخول في حوار سياسي وعرضت دعم الوساطة.

ويبلغ تعداد موزمبيق نحو 35 مليون نسمة، ويعاني الكثير منهم من الفقر وسوء الإدارة وآثار تغير المناخ.

ويحكم حزب فريليمو المستعمرة البرتغالية السابقة منذ عام 1975. وتجرى انتخابات منتظمة منذ عام 1994.





