تقارير: غالبية الناجين من تحطم الطائرة الأذربيجانية كانوا بالمقاعد الخلفية

وكالات

قالت وكالة الأنباء القرغيزية "فيستي كيه جي"، إن غالبية الناجين من حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية اليوم، هم من سكان مدينة أكتاو الكازاخية، وكانوا يتواجدون بالمقاعد الخلفية للطائرة المنكوبة.

وأوضحت الوكالة عبر حسابها على منصة "تيليجرام"، أن 16 راكبا آخرين توجدوا بالمقاعد الأمامية للطائرة سقطوا من داخل الطائرة ما أن اصطدمت بالأرض.

كذلك أشارت الوكالة، إلى أن كافة الركاب وطاقم الطائرة الذين تواجدوا بمنطقة وسط الطائرة قد لقوا مصرعهم جميعا داخلها.

وكانت الطائرة الأذربيجانية المنكوبة في طريقها من باكو إلى مدينة جروزني القريبة من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

وبحسب بيانات وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فإن الطائرة كانت تحمل على متنها 69 شخصا بمن فيهم 5 أفراد من الطاقم من أذربيجان وروسيا ودول أخرى، نجا منهم 32 شخصا.