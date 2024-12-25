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إيران تتراجع عن تصريحاتها بشأن إعادة افتتاح سفارتها في سوريا

05:31 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

إيران

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وكالات

قالت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن طهران تراجعت عن تصريحاتها بشأن افتتاح سفارتها في سوريا، وفق ما أوردته "العربية" في بيان عاجل.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إلى أن طهران ستحدد موقفها بناء على سلوك قادة سوريا في المستقبل.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أعلنت أمس الثلاثاء، بدء محادثات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في سوريا.

وقالت مهاجراني إن ما يهم طهران هو حكومة تقوم على إرادة السوريين، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا ومنع نمو الإرهاب فيها.

وأوضحت أن طهران منغمسة في حوار دبلوماسي لفتح سفارتها في سوريا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

الحكومة الإيرانية افتتاح سفارة إيران في سوريا فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية
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