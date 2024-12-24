وزير الخارجية السوري: سنؤمن عودة عزيزة لكل مهجر من أرضه وبيته

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، إن الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة و"سنطوي صفحة الظلم والاستبداد".

وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة ستؤمن عودة عزيزة لكل مهجر من أرضه وبيته، موضحا أن بوصلتهم في سوريا الجديدة تمثيل بلدهم بكل أطيافه وأعراقه تمثيلا عادلا والدفاع عن قضاياهم.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة، مضيفا "سنكون أمناء لعهد الشهداء وأوفياء لوصايا المعتقلين ومن قتل تحت التعذيب وسنطوي تلك الصفحة".

وأوضح وزير الخارجية السوري، أن صور الجثث والمسالخ البشرية آلمتهم، مؤكدا أن الحكومة السورية الجديدة ستعمل على ملاحقة من تورط بذلك قانونيا وتقدمهم للعدالة.