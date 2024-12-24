سيدة وحيدة وأعضاء بـ"تحرير الشام".. من هم وزراء سوريا الجديد؟

كتبت- سلمى سمير:

بعد اتضاح ملامح الحكومة السورية الانتقالية الجديدة التي يترأسها رئيس الوزراء محمد البشير، برزت ملامح الاتجاه الذي تبنته إدارة العمليات العسكرية في تشكيل الحكومة الجديدة.

في تشكيل الحكومة الجديدة يبدو أن قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني" أراد الاعتماد على شخصيات كانت معه في حكومة الإنقاذ المكونة في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية المسلحة في الشمال السوري.

من هم أبرز الوزراء؟

بعد فترة رئاسته لحكومة الإنقاذ في إدلب تولى محمد البشير تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي ستكون مسؤولة عن قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد التي من المفترض أن تنتهي في مارس القادم.

تولى البشير منصب رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب في وقت حساس، حيث عمل على إدارة الشؤون السياسية والإنسانية في المنطقة، وقبل هذا التكليف، كان البشير قد شغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة إدلب التي كانت خاضعة لسيطرة جبهة "تحرير الشام" منذ عام 2022.

مرهف أبو قصرة وزير الدفاع

كلفت الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، المعروف بـ"أبو حسن الحموي"، بمنصب وزارة الدفاع، وكان أبو قصرة قد شغل منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، وهي التي انبثقت عن جبهة "النصرة" الفرع السوري، لتنظيم القاعدة، حيث اشتهر أبو قصرة بتصريحاته المتعلقة بانضمام الفصائل المسلحة إلى الجيش السوري في حال سقوط النظام.

أسعد الشيباني وزير الخارجية

أسعد الشيباني، المعروف أيضًا باسم "أبو عائشة"، تم تعيينه وزيرًا للخارجية في الحكومة الجديدة، وكان الشيباني قد عمل في مجال السياسة والعلاقات الدولية في هيئة تحرير الشام، حيث كان مسؤولاً عن التنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

ووُلد الشيباني في مدينة الحسكة، ودرس اللغة الإنجليزية في جامعة دمشق.

محمد عبد الرحمن وزير الأمن الداخلي

عيُن محمد عبد الرحمن، المسؤول العسكري في جيش الفتح، وزيرًا للداخلية في الحكومة السورية الجديدة، وكان عبد الرحمن قد لعب دورًا حيويًا في تأسيس جيش الفتح الذي كان اتحاد عسكري بين الفصائل المسلحة في إدلب وتشكل عام 2015.

كان عبد الرحمن من المشاركين في تظاهرات ثورة "الياسمين" التي اندلعت عام 2011 ضد بشار الأسد، حيث كان قبلها خبيرًا متخصصا في الشأن العسكري.

تحدث عبد الرحمن عن خطط لتأسيس جهاز استخباراتي فعال يعزز الأمن الداخلي في البلاد، ويهدف إلى حماية الأماكن المقدسة وتوحيد الأجهزة الأمنية لمكافحة التهديدات.

وزير الصحة ماهر الشرع

اختارت الإدارة السورية الجديدة ماهر الشرع وهو شقيق الجولاني وزيرًا للصحة في الحكومة الجديدة، وكان الشرع مستشارًا لوزارة الصحة في إدلب، ودرس في روسيا وعمل في سوريا والسعودية قبل أن يعود إلى إدلب في الشمال السوري ويشغل منصبًا بارزًا في حكومة الإنقاذ.

والشرع هو طبيب أمراض نسائية ومختص في علاج العقم، وتحدث كثيرون عما إذا كان سيؤثر فرض عقوبات دولية على شقيقه في تقلده مناصب هامة في المستقبل وهو ما رد عليه بأنه لا يسعى لتولي أي مناصب، مؤكدًا على سعيه لتطوير المنظومة الصحية في سوريا كما حدث في إدلب.

نذير محمد القادري وزير التربية والتعليم

وُلد نذير محمد القادري في العاصمة السورية دمشق عام 1970، حيث نشأ وأكمل دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة دمشق.

بدأ القادري مسيرته المهنية كمدرس للغة العربية لمدة 18 عامًا، قبل أن يُعتقل بسبب نشاطه السياسي في عام 2008.

بعد خروجه من السجن عام 2018، انتقل القادري إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة السورية في الشمال، حيث شغل منصب مدير الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ لأكثر من عام، حتى تولى منصب وزارة التالي في بداية العام الجاري في حكومة الإنقاذ.

شادي الويسي وزير العدل

شغل شادي محمد الويسي منصب رئيس محكمة الاستئناف في حكومة الإنقاذ في إدلب، وهو ما هيئه لتولى وزارة العدل في الحكومة الجديدة.

والويسي هو من مواليد محافظة حلب، ودرس التربية الإسلامية، وشارك في تأسيس الهيئة الشرعية في إدلب ويمتلك خلفية قضائية غنية.

عائشة الدبس مدير مكتب شؤون المرأة

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اختارت الإدارة الجديدة، عائشة الدبس لمنصب مدير لمكتب شؤون المرأة في الحكومة السورية، وهو ما يبدو أنه يعكس التوجه نحو إشراك النساء في صنع القرار السياسي.

وعملت الدبس في مشاريع حقوق الإنسان، وتعرف عن نفسها بأنها "شخصية عامة وناشطة في مجال تطوير المرأة وتنمية العمل المدني والإنساني".

وشاركت الدبس في الفعاليات الإنسانية التي أقيمت في مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، كما شاركت في منتصف عام 2022 في لقاء مع سفير دولة الكويت، حيث تم مناقشة قضايا "العمل المدني الإنساني" و"تعليم الطلاب السوريين".

محمد يعقوب عمر وزير الإعلام

حافظ محمد يعقوب عمر على منصبه كوزير للإعلام في الحكومة السورية الجديدة، وذلك بعد أن شغل ذات المنصب في حكومة إدلب، ويعتبر عمر من أبرز الشخصيات الإعلامية في المنطقة، وكان قد أسس وكالة "نبأ الشام" وأدار الحملات الإعلامية خلال سنوات النزاع ضد النظام السوري السابق.

بدأ محمد يعقوب مسيرته الإعلامية في عام 2012، حيث شارك في التغطية الميدانية للمعارك بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة حتى عام 2019، وهو العام الذي أسس فيه مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ.

وبالإضافة إلى تأسيسه "وكالة أنباء الشام"، كان يعقوب جزءًا من فريق المكتب الإعلامي لجيش الفتح.

حسام حاج حسين وزيرة الأوقاف

تولى حسام حاج حسين منصب وزير الأوقاف بعد مسيرة طويلة في إدارة الشؤون الدينية في إدلب، حيث بدأ حسين، كمدير لأوقاف جنوب إدلب، عام 2018 وعمل أيضًا في مكتب شؤون المساجد عام 2019 وبعدها بعام واحد عُين معاون لوزير الأوقاف حتى عام 2021 وهو الذي تولى فيه منصب وزارة الأوقاف حتى كلف بذات المنصب في الحكومة الحالية.

فادي القاسم وزير التنمية

تم تعيين فادي القاسم وزيرًا للتنمية، وهو الذي شغل منصبًا مماثلاً في حكومة "الإنقاذ" في إدلب، وحصل القاسم على شهادة في الكيمياء التطبيقية، وكان قد عمل في عدة مناصب إدارية في قطاع التنمية قبل توليه هذا المنصب.

محمد مسلم وزير شؤون الإدارة المحلية

يعتبر محمد مسلم، الذي تم تعيينه وزيرًا للإدارة المحلية والبيئة، من الشخصيات البارزة في مجال الإدارة في حكومة الإنقاذ، حيث حصل مسلم، على شهادة في الهندسة الميكانيكية، وكان قد شغل عدة مناصب إدارية في إدلب قبل أن يُكلف بمنصبه الجديد.

عبد المنعم عبد الحافظ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

يُعتبر الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ من كبار الوزراء سنًا في الحكومة الحالية، حيث يتمتع بمكانة علمية مرموقة، إذ حصل على شهادة الدكتوراه في علم الخلية الجزئي من جامعة روان الفرنسية عام 1991.

وُلد عبد الحافظ في عام 1961، وقد شغل عدة مناصب أكاديمية رفيعة، منها عميد كلية الصيدلة في جامعة إبيلا بإدلب، ونائب عميد كلية الطب البشري، ومنذ بداية عام 2024، يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية الجديدة.