ترامب يُلغي قرارًا اتخذه أوباما ويكشف عن نواياه بشأن جبل "دينالي"

(وكالات)



قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أعلن عزمه إعادة تسمية جبل دينالي في ولاية ألاسكا ليحمل اسم الرئيس الأمريكي الـ25، ويليام ماكينلي، الذي اغتيل في عام 1901.

جاء ذلك في خطاب ألقاه ترامب أمام أنصاره في فينيكس، حيث قال "قاموا بتغيير اسم جبل ماكينلي إلى دينالي. كان ويليام ماكينلي رئيسًا عظيمًا، وسنعيد تسمية الجبل باسمه لأنني أعتقد أنه يستحق ذلك".

يُذكر أن جبل ماكينلي، الذي يعد من أعلى القمم في أمريكا الشمالية بارتفاع يفوق 20 ألف قدم (6100 متر)، تم تسميته على اسم ماكينلي في عام 1896، بعد أن سمع أحد المنقبين عن الذهب في المنطقة أن ماكينلي، بطل معيار الذهب، قد فاز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وفي عام 2015، قام الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما بإعادة تسمية الجبل باستخدام اسمه المحلي "دينالي"، الذي استخدمه السكان الأصليون لألاسكا، بعد صراع طويل استمر لعقود حول تسمية الجبل.

وأشارت وزارة الداخلية الأمريكية إلى أن ماكينلي لم يزر الجبل أبدًا ولم يكن له "صلة تاريخية هامة بالجبل أو بألاسكا"، مما دفع إلى تغيير الاسم.

أما بالنسبة لجبل ماكينلي، فقد كان اسمه رسميًا على هذا النحو من عام 1917 حتى 2015.