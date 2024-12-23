احتجاجات واسعة في اليابان تطالب باعتذار أمريكي بعد اعتداء جندي على فتاة قاصر

(وكالات)

شهدت محافظة أوكيناوا اليابانية مسيرة حاشدة شارك فيها نحو 2500 شخص، احتجاجًا على حادثة اعتداء جندي أمريكي من سلاح الجو على فتاة يابانية قاصر.

وطالب المحتجون الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم اعتذار رسمي وتعويض الضحية وعائلتها.

ونظمت المسيرة مجموعات نسائية محلية في أوكيناوا، معبرين عن رفضهم لاستمرار الجرائم المرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في المحافظة.

وتزامنت الاحتجاجات مع حكم محكمة ناها المحلية بالسجن 5 سنوات للجندي الأمريكي برانون واشنطن بعد إدانته بالاعتداء على الفتاة واختطافها.

وفي كلمته خلال المسيرة، دعا داني تاماكي، حاكم محافظة أوكيناوا، السلطات اليابانية إلى اتخاذ موقف أقوى ضد الحادثة، مطالبًا بمزيد من الإجراءات لحماية سكان المحافظة الذين يعانون من مخاوف مستمرة بسبب التواجد العسكري الأمريكي.

وقال تاماكي: "لا يمكن لسكان أوكيناوا الاستمرار في التعايش مع القواعد الأمريكية تحت هذا الضغط".

يجدر الإشارة إلى أن الحادثة كانت في 24 ديسمبر 2023، ولكن لم يتم الكشف عنها سوى بعد ثلاثة أشهر عبر وسائل الإعلام المحلية، ووفقًا للتحقيقات، قام الجندي واشنطن بإقناع الفتاة بالصعود إلى سيارته، ثم أخذها إلى شقة خارج القاعدة العسكرية حيث وقعت الحادثة التي وُصفت بأنها اختطاف واعتداء جنسي.