اليمين المتطرف في ألمانيا يدعو إلى مسيرة حداد عقب هجوم ماجدبورج

ماجدبورج- (د ب أ)

استمرت التداعيات السياسية لهجوم الدهس الدموي في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج الألمانية، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة مئتين آخرين الجمعة الماضية، حيث يخطط حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وتيارات مناهضة له لمظاهرات اليوم الاثنين.

وأعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تنظيم مظاهرة في ساحة "دومبلاتس" في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا تليها مسيرة حداد مساء اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تشارك في الفعالية رئيسة الحزب ومرشحته لمنصب المستشار في الانتخابات المتوقعة في فبرايرالمقبل، أليس فايدل، وعدد من ساسة الحزب. وجاء في دعوة الحزب للمشاركة في الفعالية أن هذا العمل المروع يسلط الضوء بشكل كبير على مخاطر سياسة الهجرة الحالية.

وبالتوازي، دعت مبادرة تحمل اسم "لا تعطوا الكراهية فرصة" إلى تنظيم سلسلة بشرية حول السوق القديم بالمدينة، وهو المكان الذي اندفع فيه منفذ الهجوم المشتبه به، طالب أ.، بسيارته عبر الحشود في سوق عيد الميلاد (الكريسماس).

وفي الوقت نفسه، اقترحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية عقب الهجوم أنه يجب الموافقة على مشاريع القوانين المعلقة بشأن الأمن الداخلي على الفور، مشيرة إلى أنه بعد هجوم إسلاموي في زولينجن في أغسطس الماضي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، شددت الحكومة قوانين الأسلحة وعززت صلاحيات السلطات الأمنية.

واتهمت الوزيرة الحزب الديمقراطي الحر والتحالف المسيحي بعرقلة تمرير تعديلات تشريعية إضافية، مثل قانون الشرطة الاتحادية الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشرطة الاتحادية أو تطبيق المراقبة البيومترية.