اليوم.. اليمين الألماني يدعو لمظاهرات حاشدة بعد حادث الدهس في ماجديبورج

وكالات

دعا حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني وتيارات مناهضة له، اليوم الاثنين، لتنظيم مظاهرات احتجاجا على هجوم الدهس بمدينة ماجديبورج، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 200 آخرين الجمعة الماضية.

وأعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تنظيم مظاهرة في ساحة "دومبلاتس" في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا تليها مسيرة حداد مساء اليوم الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإنه من المتوقع أن تشارك في الفعالية رئيسة الحزب ومرشحته لمنصب المستشار في الانتخابات المتوقعة في فبراير المقبل أليس فايدل، وعدد من ساسة الحزب.

وجاء في دعوة الحزب للمشاركة في الفعالية، أن هذا العمل المروع يسلط الضوء بشكل كبير على مخاطر سياسة الهجرة الحالية.

كما دعت مبادرة تحمل اسم "لا تعطوا الكراهية فرصة" إلى تنظيم سلسلة بشرية حول السوق القديم بمدينة ماجديبورج، وهو المكان الذي اندفع فيه منفذ الهجوم "طبيب سعودي مقيم في ألمانيا" بسيارته عبر الحشود في سوق عيد الميلاد "الكريسماس".

وفي الوقت نفسه، اقترحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية عقب الهجوم، أنه يجب الموافقة على مشاريع القوانين المعلقة بشأن الأمن الداخلي على الفور.

وأشارت إلى أنه "بعد هجوم إسلاموي في زولينجن في أغسطس الماضي والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، شددت الحكومة قوانين الأسلحة وعززت صلاحيات السلطات الأمنية".

واتهمت الوزيرة الحزب "الديمقراطي الحر" و"التحالف المسيحي" بعرقلة تمرير تعديلات تشريعية إضافية، مثل قانون الشرطة الاتحادية الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشرطة الاتحادية أو تطبيق المراقبة البيومترية.