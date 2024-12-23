وزير الخارجية يستعرض جهود مصر للنهوض بحقوق الإنسان

وكالات

نظمت وزارة الخارجية والهجرة، الأحد، احتفالًا كبيرًا بمناسبة الذكرى الـ 76 لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.

واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى نواب من مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات دبلوماسية رفيعة.

في كلمته، استعرض عبد العاطي خطوات مصر لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى الجهود التشريعية التي شملت تعديل قوانين رئيسية مثل قانون الإجراءات الجنائية، ومؤكدًا على دور السلطة القضائية والمحكمة الدستورية في حماية هذه الحقوق.

كما ألقى الضوء على المبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة"، و"تكافل وكرامة"، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الإعلان عن التقرير السنوي الثالث لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشدد الوزير على أهمية إعلاء قيم حقوق الإنسان عالميًا، مع إدانة الانتهاكات المستمرة في فلسطين.

من جانبه، أكد المستشار بولس فهمي على دور المحكمة الدستورية العليا في تعزيز مبادئ المساواة وضمان الحقوق والحريات، مشيدًا بما كفله الدستور المصري في هذا الصدد.

واختتم الاحتفال بعرض موسيقي قدمته فرقة "النور والأمل"، التي أبدعت بمقطوعات موسيقية شرقية وغربية أضفت أجواءً فنية على المناسبة.