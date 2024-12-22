القسام تُعلن استهداف 9 جنود إسرائيليين شمالي قطاع غزة

(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، أنها قتلت وأصابت تسعة جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل في شمال قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية قوامها تسعة جنود تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة تي بي جي وأقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال القطاع".

وأضافت القسام أنه تم استهداف "ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع"، مشيرة إلى "قنص ضابط صهيوني في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال القطاع".