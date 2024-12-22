مصرع 30 شخصا إثر حادث مروع بين حافلة ركاب وشاحنة في البرازيل

وكالات

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة على طريق سريع في البرازيل، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسؤولون في هذه الدولة اللاتينية، إن الحادث وقع على طريق ميناس جيرايس في جنوب شرق البلاد.

وأوضح قسم الإطفاء في ميناس جيرايس، الذي استجاب لمكان الحادث، أن 13 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات بالقرب من مدينة تيوفيلو أوتوني.

وذكرت التقارير، أن الحافلة غادرت ساو باولو وكانت تحمل 45 راكبا عندما تحطمت.

وأشارت السلطات إلى أن جميع الضحايا تم نقلهم من الموقع وأن التحقيق سيحدد سبب الحادث.

وأفاد شهود لفرق الإنقاذ، أن الحافلة انفجر أحد إطاراتها، مما تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامه بشاحنة.

وأضاف قسم الإطفاء، أن آخرين زعموا أن كتلة من الجرانيت ضربت الحافلة مما تسبب في الحادث.

كما اصطدمت سيارة بداخلها 3 ركاب بالحافلة، لكن الأشخاص الـ3 نجوا من الاصطدام.

ولفت الحاكم روميو زيما، إلى أنه أمر "بالتعبئة الكاملة" لحكومة ميناس جيرايس بغية مساعدة الضحايا، مضيفا: "نحن نعمل على ضمان دعم أسر الضحايا لمواجهة هذه المأساة بأكثر الطرق إنسانية، خاصة وأنها تأتي قبل عيد الميلاد مباشرة".