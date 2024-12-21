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مسؤولون إسرائيليون: نستعد لهجوم آخر في اليمن وسنحاول إشراك دول أخرى

08:46 م السبت 21 ديسمبر 2024

طيران الاحتلال

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وكالات
قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يستعد لهجوم آخر في اليمن، موضحين أن هذه المرة ستحاول إسرائيل إشراك دول أخرى في الهجوم.
وأشار مسؤول إسرائيلي، إلى أن حكومة الاحتلال نقلت رسالة للأمريكيين بأنها تتوقع زيادة هجماتهم على جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية الموالية لإيران، مضيفا "نقلنا رسالة للتحالف الدولي تؤكد أن هجمات الحوثيين تهدد استقرار المنطقة".
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصدر سياسي، قوله إن الصراع مع الحوثيين يتصاعد، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل التعبئة الكاملة لواشنطن لزيادة الهجوم عليهم.

اليمن الحوثيون الاحتلال الإسرائيلي
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