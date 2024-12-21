قطر تعيد فتح سفارتها في دمشق وترفع علمها فوق المبنى (فيديو)

وكالات

أعادت قطر، اليوم السبت، فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، ورفعت علمها فوق المبنى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وفي وقت سابق، أعلنت قطر أنها ستعيد فتح سفارتها في سوريا، 15 ديسمبر الجاري، بعد 13 عامًا من قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية، الأحد الماضي، إلى أن إعادة الافتتاح تزامن مع انتصار الجماعات المسلحة السورية التي أطاحت بنظام الأسد.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة "تعكس استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم تجاه الشعب السوري"، وتعزز جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا.