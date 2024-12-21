المشتبه في تنفيذ هجوم ألمانيا يصف نفسه بأنه "مسلم سابق"

ماجدبورج- (د ب أ)

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الرجل السعودي الذي ألقي القبض عليه بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد (الكريسماس) في مدينة ماجدبورج معروف بأنه ناشط ناقد للإسلام.

وبحسب معلومات "د ب أ"، فإن المشتبه به - وهو طبيب يبلغ من العمر 50 عاما ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006 - يصف نفسه بأنه "مسلم سابق".

ووفقا للمعلومات، وجه الرجل مؤخرا اتهامات- بعضها ذات صياغة مربكة- ضد السلطات الألمانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقابلات.

ومن بين أمور أخرى، اتهم الرجل السلطات الألمانية بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الإسلاموية. وبعد أن أعلن منذ سنوات دعمه للنساء السعوديات الهاربات من وطنهن، كتب لاحقا على موقعه على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والعربية: "نصيحتي: لا تطلبن اللجوء في ألمانيا".

وقُتل شخصان، على الأقل، أحدهما بالغ والآخر طفل صغير، وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرين بعدما قاد الرجل سيارة اقتحم بها سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج بوسط ألمانيا مساء أمس الجمعة.

وبحسب بيانات السلطات، فإن المشتبه به المعتقل حاليا طبيب منحدر من السعودية يقيم في مدينة بيرنبوج الألمانية.